Губернатор ХМАО вручила награды мегионским геологам

Трое специалистов "Славнефть-Мегионнефтегаза" получили почетные звания "Заслуженный геолог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры". Награды представителям отрасли губернатор Наталья Комарова вручила 2 апреля, в день их профессионального праздника.

"Созданные в округе производства, города – все это развивается на фундаменте, который заложили геологи, – подчеркнула глава округа. – На нашем мемориале "Звезды Югры" 15 из 55 звезд посвящены легендарным первопроходцам. Труд геолога и сегодня в большом почете. Огромное спасибо всем вам за то, что вы делаете для России".

Как пояснили Накануне.RU в "Мегионнефтегазе", геологи компании достойно продолжают традиции первооткрывателей, постоянно совершенствуют подходы к геологоразведочным работам и вносят весомый вклад в развитие ресурсной базы региона.





"Я горжусь своей причастностью к геологической отрасли и к освоению богатств югорских недр. Хочу выразить огромную благодарность всему нашему коллективу за продуктивную работу и пожелать всем геологам новых открытий и неиссякаемого запаса идей, энергии и оптимизма", – поделился один из награжденных, заместитель генерального директора – главный инженер "Мегион геологии" Павел Листов.