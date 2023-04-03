Магнитогорский "Металлург" объявил об уходе главного тренера и директора клуба

Магнитогорский ХК "Металлург" расторг контракт с главным тренером Ильей Воробьевым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе хоккейного клуба, действие контракта прекращено по обоюдному согласию сторон. Илья Воробьев был главным тренером команды с октября 2015 по ноябрь 2017, вернулся в 2019 году.

Кроме того, заявление на увольнение написал первый вице-президент, директор ХК "Металлург" Сергей Ласьков. Он занимал должность с октября 2019 года. "Результат не достигнут. Нет вопросов по спортивному блоку, этот блок остается. На мое место придет человек близкий и к условиям ММК и ближе к хоккею, Алексей Валерьевич Жлоба", - сообщил он.