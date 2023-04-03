Замгубернатора Свердловской области Павел Креков может уйти в отставку

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков уходит в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который считается близким к администрации губернатора.

Якобы Креков сам попросил об отставке, поскольку устал от работы в правительстве. Вместо этого в ближайшее время его назначат ректором Екатеринбургского государственного театрального института. Сейчас замгубернатора находится в отпуске. Последнее из заявлений Накануне.RU подтвердил источник в правительстве.

"Департамент информационной политики Свердловской области сообщает о кадровых решениях после их принятия", — сообщили Накануне.RU в департаменте.

Напомним, что только в конце января свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, которым утвердил полномочия членов правительства региона. Согласно документу, Павел Креков должен контролировать Минздрав, Минкультуры, министерство образования и молодежной политики, Минсоцполитики и Минспорта.