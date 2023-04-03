В грудном молоке есть стволовые клетки, а беременность делает женщину моложе – депутат Буцкая

В грудном молоке содержатся стволовые клетки, заявила первый зампред комитета Госдумы по делам семьи, детей и женщин Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

"Есть стволовые клетки в грудном молоке. Поэтому невозможно повторить формулу грудного молока так, чтобы ее засунуть в любую баночку и написать на ней "это лучшее, что вы можете дать своему ребенку", - сказала депутат журналистам.

"Самое лучшее, что мама может дать ребенку – это грудное молоко. Сейчас мы вместе со специалистами центра им. Кулакова создаем основу федеральной поддержки грудного вскармливания", - добавила Буцкая. Правда, по ее словам, работа над проектом идет сложно, регионы не могут дать статистику, авторам инициативы не на что опереться.

"Беременность делает женщину моложе, а грудное вскармливание делает ребенка умнее", - заключила зампред комитета.