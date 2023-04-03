Уральский депутат лишен полномочий за сокрытие сведений о доходах

На Среднем Урале досрочно лишен полномочий депутат думы Слободо-Туринского сельского поселения пятого созыва. Это произошло по требованию прокуратуры.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, причиной стало то, что народный избранник не предоставил, как того требует закон, в 4-месячный срок после избрания депутатом сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме этого, он скрыл сведения о доходах своих супруги и несовершеннолетних детей.

"Законом о противодействии коррупции установлено, что непредоставление указанных сведений депутатом представительного органа является основанием для прекращения полномочий досрочно – в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения", - заявили в прокуратуре.

Председатель думы Слободо-Туринского сельского поселения получил представление об устранении нарушения. По результатам голосования депутатами думы полномочия их коллеги были прекращены досрочно. Как отметили в прокуратуре, решение принято единогласно.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Екатеринбургская городская дума отказалась от публикации деклараций о доходах депутатов. Ранее от этого отказались и на федеральном уровне.