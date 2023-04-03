Екатеринбургскому художнику Леониду Черному ограничили свободу за надписи, оскорбляющие Путина

Художнику из Екатеринбурга Леониду Черных (Егор Ледякин) назначили наказание за вандализм по мотивам политической ненависти. Речь идет о надписях на овощном ларьке, которые несли оскорбительный контекст в адрес президента Владимира Путина.

Как передают "Вечерние Ведомости", в качестве наказания суд избрал ограничение свободы сроком на полгода. Художнику запрещено выезжать за пределы уральской столицы без специального разрешения, посещать массовые мероприятия, а также покидать дом с 22.00 до 06.00.

Сам Черных позитивно отнесся к приговору, отметив, что все могло закончиться намного плачевнее. По его словам, изначально в деле числилось три эпизода, однако два из них убрали. Теперь художник надеется, что прокуратура, которая ранее запрашивала для него два года, не пойдет обжаловать приговор.



"Пока с мыслями собираюсь, потому что все это закончилось наконец-то, как и хотелось. Теперь можно выдохнуть и нормальную жизнь пожить", - отметил осужденный.