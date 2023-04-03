Нацист Мосийчук заявил, что украинский режим отвлекает внимание от потерь в Донбассе

Известный украинский нацист и бывший боевик Игорь Мосийчук сказал, что тема изгнания УПЦ из Киево-Печерской лавры и другие скадалы помогают отвлекать внимание от потерь в Донбассе.

Еще одна громкая тема на Украине - расследование распределения западной помощи. Он также считает, что режим пошел неправильным путем, начав преследование Церкви. И может спровоцировать религиозную войну на Украине, как в Ирландии, разделив территорию.

Киевский политолог Дмитрий Корнейчук также отмечает использование технологии отвлечения людей и переориентации информационного пространства.

"Вы посмотрите: тема контрнаступления практически ушла из информационного пространства. Обещали, что оно должно почти сейчас начаться, и т.д. Его мастерски из информпространства убрали. Точно так же практически убрали тему происходящих событий в Донбассе. В основном нас пичкают другими веселыми историями: Лавра, лекарства по рецептам, теперь Данилов с "переименованием" Крыма и так далее. Когда я вижу такой плотный информационный поток всякой дичи, значит, где-то все очень плохо и надо от этого отвлечь наше внимание", – рассказал Корнейчук.

Накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил план "деоккупации" Крыма, включая "переименование" Севастополя в "объект №6". А с 1 апреля многие лекарственные препараты можно будет купить только по электронному рецепту. Эта тема вызвала общественный резонанс.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что "объект №6" – "это, видимо, социальный статус самого Данилова".