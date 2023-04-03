В Госдуме прокомментировали дело семьи Москалевых: "В любую школу приди - у нас каждый день дети что-то рисуют"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи, детей и женщин Татьяна Буцкая ("Единая Россия") оказалась не в курсе ситуации с Алексеем Москалевым и его дочерью-шестиклассницей. "Я не внутри этой истории", - сказала депутат и предложила разобраться в ситуации "до самого начала".

В целом она не исключила, что в России "органы опеки могут на пустом местье изъять ребенка".

"У нас каждый день дети что-то рисуют. Приди в любую школу и посмотри: можно и рисунки найти, и одеться… одеваешься иногда, смотришь на сочетание цветов… Мы говорим о части этой истории. Я смогу отправить официальное обращение в регион. Почему ребенок в органах опеки, что он рисовал, где папа. Надо получить весь объем информации, и не из СМИ сплетни, а конкретные факты. Если нужно помочь – поможем", - сказала Буцкая на пресс-конференции.

Шестиклассница в городе Ефремов (Тульская область) на уроке ИЗО нарисовала антивоенный рисунок. После этого силовики заинтересовались ее отцом (он один воспитывает дочь), на него завели дело о дискредитации армии, осудили на два года колонии, а девочку отправили в приют.