03 Апреля 2023
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми порядка 300 животных переехали в новый зоопарк

В Перми порядка 300 животных из старого зоопарка на Монастырской переехали в новый зоопарк на ул. Архитектора Свиязева, 17в, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

В числе "новоселов" контактные виды животных: кролики таких пород, как "Бабочка", "Французский баран", "Советская шиншилла", мелкие грызуны, домашние птицы. Сейчас они находятся на карантине, под наблюдением специалистов, проходят адаптацию к новым условиям.

На следующем этапе переезда запланирована транспортировка в здание контактного зоопарка лошадей, карликовых овец и камерунских коз. Для животных созданы все условия: приготовлены просторные денники и манеж для работы и тренингов, установлены уличные и закрытые вольеры с регулируемым температурным режимом, предусмотрено оборудование для ухода за животными.

Руководство зоопарка уточняет, что остальных животных в новый зоопарк будут завозить по мере сдачи объектов в эксплуатацию. Старый зоопарк на "Монастырской" продолжит работу в прежнем режиме.

Напомним, строительство зоопарка в микрорайоне Нагорный возобновили в начале 2022 года, после приостановки в 2019 г. из-за серьезных нарушений. Госстройнадзор не принял ряд объектов зоопарка, поэтому несколько строений демонтировали и возвели заново. Работы ведет новый подрядчик — ООО "Энергокомплекс".

В мае 2021 года власти Прикамья заключили с прошлым подрядчиком "РЖДстрой" мировое соглашение по делу о срыве строительства.

В феврале текущего года Госстройнадзор выдал заключение о готовности объектов первого пускового комплекса нового пермского зоопарка. В него вошли здание контактного зоопарка, пункт проката, дезбарьер, пункт охраны.

Теги: пермский зоопарк, строительство, переезд животных



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