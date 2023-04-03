Трепова пообещала "попозже рассказать" о том, кто дал ей "взрывную" статуэтку

МВД опубликовало видео, на котором Дарья Трепова, подозреваемая в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), сообщила что готова позже рассказать, кто передал ей злополучную статуэтку, в которой была бомба.

На коротком ролике Трепова говорит о том, что ее задержали "за пребывание на месте убийства Владлена Татарского", куда она принесла статуэтку, которая взорвалась. В ответ на вопрос о том, кто дал ей статуэтку, она спросила, может ли рассказать это попозже.

Отметим, telegram-канал Baza со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает о том, что бомбу в статуэтке, из-за взрыва которой погиб военкор Владлен Татарский, возможно, мог активировать один из сообщников Дарьи Треповой. Сейчас следователи отрабатывают версию, что Трепову могли вести два-три человека. СВУ было направленного действия, поэтому исполнителям покушения на Татарского нужно было точно знать, когда цель будет рядом со статуэткой. Сейчас следователи пробивают всех участников творческой встречи с военкором, а также все мобильные номера, которые засветились рядом с местом взрыва.

Напомним, в Кремле назвали гибель Татарского терактом.