В Астраханской области идет работа по созданию регионального отделения фонда "Защитники Отечества"

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО, фонд получил название «Защитники Отечества». Он будет оказывать психологическую, юридическую поддержку, медицинскую и иную помощь ветеранам СВО, семьям погибших бойцов и участвовавшим в боевых действиях на Донбассе с 2014 года.

Как сообщает пресс-служба правительства Астраханской области, региональное отделение фонда, по поручению губернатора Игоря Бабушкина, появится в ближайшее время.

Уже сформирована межведомственная комиссия по вопросам деятельности госфонда поддержки ветеранов. В планах - подбор помещения для организации филиала. Помимо ремонта, обустроят подъездные пути и парковочные места, а также создадут условия для маломобильных категорий граждан.

«Отделение фонда должно начать координировать уже выстроенную работу по сопровождению семей участников СВО. Прошу учесть, что его создание не снимет ответственности с других органов власти», - подчеркнул Игорь Бабушкин.

По мнению губернатора Астраханской области, в работу фонда необходимо вовлекать и самих бойцов – тех, кто уже вернулся с фронта и прошёл реабилитацию. Они могут стать социальными координаторами. В следующем месяце запланировано обучить по программе министерства труда и соцразвития РФ 25 кандидатов на эту должность.