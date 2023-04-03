В Астраханской области идет работа по созданию регионального отделения фонда "Защитники Отечества"

03 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В Астраханской области идет работа по созданию регионального отделения фонда "Защитники Отечества"

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО, фонд получил название «Защитники Отечества». Он будет оказывать психологическую, юридическую поддержку, медицинскую и иную помощь ветеранам СВО, семьям погибших бойцов и участвовавшим в боевых действиях на Донбассе с 2014 года.

Как сообщает пресс-служба правительства Астраханской области, региональное отделение фонда, по поручению губернатора Игоря Бабушкина, появится в ближайшее время.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-службе губернатора Астраханской области

Уже сформирована межведомственная комиссия по вопросам деятельности госфонда поддержки ветеранов. В планах - подбор помещения для организации филиала. Помимо ремонта, обустроят подъездные пути и парковочные места, а также создадут условия для маломобильных категорий граждан.

«Отделение фонда должно начать координировать уже выстроенную работу по сопровождению семей участников СВО. Прошу учесть, что его создание не снимет ответственности с других органов власти», - подчеркнул Игорь Бабушкин.

По мнению губернатора Астраханской области, в работу фонда необходимо вовлекать и самих бойцов – тех, кто уже вернулся с фронта и прошёл реабилитацию. Они могут стать социальными координаторами. В следующем месяце запланировано обучить по программе министерства труда и соцразвития РФ 25 кандидатов на эту должность.

Теги: фонд защитники отечества, игорь бабушкин, реабилитация, сво



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети