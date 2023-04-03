Астраханки-супруги бойцов СВО участвуют во всероссийском фотопроекте «Жёны героев»

Творческая группа из фотографов, визажистов, стилистов организует фотосессии для супруг астраханских военнослужащих, исполняющих свой воинский долг в зоне ведения специальной военной операции. Проект «Жена Героя – Астрахань» стартовал в феврале, сообщает пресс-служба регионального правительства. Он создан в рамках ставшего всероссийским проекта «Жёны Героев».

Напомним, в начале сентября 2022 года в Самаре стартовал уникальный фотопроект «Жёны героев». Инициатор проекта – жена командующего 2-й армии Екатерина Колотовкина, возглавляющая фонд помощи мобилизованным «Звезда и Лира». На фотографиях женщины предстают в накинутых на плечи парадных мундирах своих супругов. Рядом с каждым снимком опубликованы выдержки из их писем мужьям. Таким образом супруги хотят поддержать своих любимых, дают понять, что за их плечами надёжный тыл.





Фотопроект получил одобрение президента России Владимира Путина.

В феврале проект «Жёны героев» пришёл в Астрахань. Все расходы на организацию фотосъёмок, включая услуги визажистов и стилистов, взяла на себя Евгения Савицкая – владелица фотостудии «Хамелион». Именно здесь супруги военнослужащих могут рассказать о своих историях через объектив фотокамеры. По словам Евгении, проект очень тонкий, эмоционально насыщенный. С 9 февраля его героинями стали более 50 астраханок. Фотографии размещают в специально созданной группе ВКонтакте. В этой же группе можно записаться на очередную фотосессию.

«В нашей творческой группе все сразу согласились принять участие в проекте, - говорит Евгения Савицкая. - Мы все ждем, чтобы ребята вернулись быстрее домой, очень хотим их поддержать. Пусть наша поддержка маленькая, как мазок художника на большой картине. Но для нас это большая гордость, и мы делаем это абсолютно бескорыстно и с добрым сердцем».