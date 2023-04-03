03 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Тихонов не увидел "судейского заговора" против "Спартака" в матчах с "Уралом"

Многократный чемпион и обладатель Кубка России в составе московского "Спартака" Андрей Тихонов не считает, что против "красно-белых" существует "судейский заговор".

Напомним, что оба матча "Спартака" и "Урала", сыгранные этой весной, завершились громкими судейскими скандалами. После игры команд в чемпионате России от работы был отстранен известный арбитр Виталий Мешков, ошибочно не засчитавший гол "Спартака". А что касается кубковой встречи, то в ЭСК РФС официально признали, что арбитр Сергей Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота "Урала" за фол на Кристофере Мартинсе.

Сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной туру Кубка России по городам страны, корреспондент Накануне.RU спросил у экс-спартаковцев, с чем, на их взгляд, связаны эти ошибки и не видят ли они определенного "судейского заговора".

Как заявил Андрей Тихонов, несмотря на помощь системы ВАР (видео-ассистент рефери) российские судьи все равно совершают ошибки и принимают неправильные решения.

матч Урал - Спартак(2022)|Фото: Накануне.RU

"Бывают такие моменты. Но я думаю, что это чисто человеческие ошибки, и преднамеренного ничего нет. А то, что это связано именно с матчами "Урала" и "Спартака" – просто стечение обстоятельств. Надеюсь, завтра (в ответной кубковой встрече в Екатеринбурге, - прим. ред.) этого не будет", - отметил легендарный футболист.

Он напомнил, что практически в каждом туре РПЛ есть вопросы к работе судей.

"Мы не понимаем, почему это происходит. У арбитра есть ВАР и такой же арбитр, который сидит на ВАРе. Можно сказать, что вас трое. И почему такие ошибки происходят – мы до конца не понимаем", - добавил Андрей Тихонов.

А его экс-партнер по "Спартаку" и сборной России Александр Филимонов призвал больше говорить о самой игре с мячом.

"Мы очень много разбираем судейские вещи, а о самом футболе не говорим. Давайте все-таки больше о футболе", - попросил бывший голкипер.

Напомним, также сегодня легендарные российские футболисты высказались о системе Fan ID, которая действует в РПЛ с нынешнего сезона. Вопрос вызвал споры у бывших игроков.

Теги: Тихонов, Спартак, Урал, судьи, ошибки, РПЛ



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