03 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В РПЦ назвали XX век в истории России временем борьбы с семьей и церковью

Уничтожение института семьи началось во времена СССР, когда были разрешены аборты, считает заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Уничтожение института семьи началось во времена СССР, когда разрешили аборты. На протяжении десятилетий пропаганда абортов была широко доступна. XX век в истории нашей страны можно рассматривать как время борьбы с семьей. За это время было почти разрушено представление о семье как о структуре, приносящей счастье. Был сформирован страх перед многодетностью как перед угрозой благосостоянию. По семье был нанесен огромный удар. Борьба с семьей и многодетностью шла параллельно с борьбой с церковью в нашей стране. Это все звенья одной цепи, направленной на разрушение человека", - заявил Кипшидзе журналистам.

Хотя с церковью в России никто не борется уже более 30 лет, ситуация с абортами, разводами и рождаемостью продолжает ухудшаться. Кипшидзе считает, что тут уже виноват Запад.

"Мы знаем, как навязываются антисемейные ценности на Западе. Приоритет отдается ЛГБТ-проектам. Мы должны ответить на это положительной дискриминацией с преференциями многодетным семьям. Это вполне уместный ответ на вызовы. Мы не должны бояться страшных слов вроде "дискриминации". Сбережение народа немыслимо без защиты традиционных ценностей – это единственный способ выжить нашей стране, нашей цивилизации", - заключает представитель РПЦ.  

Теги: рпц, вахтанг кипшидзе, семья, аборты, ссср, советская власть



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