В Карагайском округе Прикамья умер последний ветеран Великой Отечественной войны

В Карагайском округе Пермского края скончался последний ветеран Великой Отечественной войны Илья Старков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации района.

Власти района выразили соболезнования родным и близким Ильи Старкова.

Ветеран принимал участие в боях за Польшу, держал оборону на реке Нарев под городом Ломжа. После завершения Великой Отечественной войны Илья Старков еще пять лет нес службу в Вооруженных силах СССР. По возвращению домой, трудился в сфере развития телефонизации и радиофикации. Имеет множество наград за многолетний и добросовестный труд.

Прощание с последним ветераном Карагайского округа состоится 4 апреля, в 13.00, в селе Рождественск по ул. Ленина, 78.