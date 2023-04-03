В Челябинской области выросло количество инвалидов по психическому заболеванию

В Челябинской области выросло число инвалидов по психическому заболеванию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, в 2022 году под наблюдением психиатров в регионе находилось 112 тыс. 145 человек, что на 1 тыс. человек больше, чем в 2020 году, из них 767 детей.

Специалисты отмечают, что контингент наблюдаемых пациентов становится более тяжелым. Южноуральцы поздно обращаются к специалистам из-за страха перед стигматизацией, настороженного отношения к врачам-психиатрам и отсутствия культуры обращения к психотерапевтам. При этом у тех пациентов, кто обратился к помощи специалистов, удается добиться положительных результатов и стойкой ремиссии.