03 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: Пресс-служба партии &quot;Новые люди&quot;

Новые люди "предложили" смягчить наказание за экономические преступления

Группа депутатов от фракции "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект о том, чтобы повысить с 1 млн рублей до 3,5 млн порог крупного ущерба по экономическим преступлениям.

В пояснительной записке они отмечают, что, несмотря на многолетнюю и немалую инфляцию в России, размер ущерба и преступной деятельности, позволяющих квалифицировать деяние в сфере экономической деятельности, как совершенное в крупном или особо крупном размере, не пересматривался на протяжении длительного времени. В результате степень общественной опасности преступления, совершенного на сумму 1 млн рублей, в 2022 году значительно снизилась по сравнению с тем же преступлением, совершенным в 2011 году, а наказание осталось прежним.

Они считают, что происходит неоправданное вовлечение в сферу уголовного преследования субъектов совершения проступков, не имеющих признаков уровня достаточной степени общественной опасности. Так, прирост совершенных преступлений в сфере экономической деятельности в 2016-2021 гг. составил более 52%, в то время как по другим нематериальным составам преступлений наблюдается снижение числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Депутаты считают это связанным с низким уровнем порога, когда экономическое преступление считается крупным. И его нужно повысить, чтобы вывести многих из-под преследования.

Теги: законопроект, экономические преступления



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