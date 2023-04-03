В Кремле полагают, что смерть военкора Татарского – теракт

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смерть военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), сообщил, что случившееся, "естественно, является терактом".

"Это террористический акт, мы с вами видели заявление НАК", - цитирует ТАСС Пескова, который уточнил, что сейчас идет активная фаза следствия.

Он предложил набраться терпения и дождаться заявлений российских спецслужб.

"Есть данные, судя по заявлению НАК, о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планированию этого теракта, а, естественно, это является терактом", - сказал Песков.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что российские граждане должны сообщать спецслужбам о случаях украинского финансирования в России.

"Пора осознать совсем очевидные вещи. Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников - с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление. Он враг и о нем необходимо сообщить спецслужбам или правоохранительным органам", - привел РИА Новости слова Медведева его помощник Олег Осипов.