03 Апреля 2023
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Происшествия СЗФО В России Санкт-Петербург
Фото: страница Владлена Татарского в социальной сети ВКонтакте

В Кремле полагают, что смерть военкора Татарского – теракт

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смерть военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), сообщил, что случившееся, "естественно, является терактом".

"Это террористический акт, мы с вами видели заявление НАК", - цитирует ТАСС Пескова, который уточнил, что сейчас идет активная фаза следствия.

Он предложил набраться терпения и дождаться заявлений российских спецслужб.

"Есть данные, судя по заявлению НАК, о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планированию этого теракта, а, естественно, это является терактом", - сказал Песков.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что российские граждане должны сообщать спецслужбам о случаях украинского финансирования в России.

"Пора осознать совсем очевидные вещи. Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников - с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление. Он враг и о нем необходимо сообщить спецслужбам или правоохранительным органам", - привел РИА Новости слова Медведева его помощник Олег Осипов.

Теги: Владлен Татарский, Максим Фомин, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев



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