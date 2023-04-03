03 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Россия лидер по числу абортов и страна с самым либеральным законодательством в этой области - Кузнецова

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова считает, что демографическая ситуация в России далека от идеала.

"Число родившихся уменьшилось на 6,9% за год. Число абортов – треть от общего числа родившихся, продолжает увеличиваться число разводов. <…>Россия - лидер по числу абортов и страна с самым либеральным законодательством в этой области", - отметила представительница "Единой России" на пресс-конференции.

"Пытаются расшатать наши традиции, хотят манипулировать нашим государством. Разрушение семьи является манипулятивным фактором, который так стараются нам внедрить. Надо выстроить барьер защиты, сделать запас прочности, чтобы нашим детям не пришлось заниматься тем, чем нам сегодня приходится заниматься", - полагает Кузнецова.

Она считает, что у многодетных семей нет ресурсов, инфраструктура для них не готова, а традиционные ценности не прививаются детям.

"На фоне решения проблемы благополучия семьи многодетные семьи все еще остаются часто малоимущими, это данные отчетов Счетной палаты. Поэтому надо реализовывать подход "плюс ребенок – плюс ресурс". Должен быть единый подход к определению многодетной семьи", - говорит Кузнецова.

По ее мнению, "при проектировании инфраструктуры часто упускается из виду доступность среды для семьи".

"И воспитание детей должно быть в духе традиционных семейных ценностей. Если мы не обеспечим преемственность – грош цена нашим усилиям! Мы проверяем с Минпросвещения как реализуется эта задача", - рассказала депутат Госдумы.

Наконец, она предложила проверить коммерческую рекламу: "Надо посмотреть на те образы, которые несет коммерческая реклама. Не бывает не социальной рекламы, вся она отражается на социальных отношениях".

Теги: традиционные ценности, многодетная семья, анна кузнецова, воспитание



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