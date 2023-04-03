В Челябинской области с начала пожароопасного сезона произошло шесть лесных пожаров

В Челябинской области за выходные ликвидировали шесть лесных пожаров на общей площади 21 га, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления лесами региона.

2 апреля лесной пожар произошел на территории Юрюзанского участкового лесничества. В условиях сухой и ветреной погоды огонь распространился. Распространение огня удалось остановить в 19.30 на площади 9,4 га. В настоящий момент огонь локализован, работы по тушению завершаются.

По предварительным данным, возгорание началось из-за незатушенного костра.

Также возгорания произошли на территории Аргаяшского, Пластовского, Шершневского и Катав-Ивановского лесничеств.

Напомним, в Челябинской области с 1 апреля 2023 года начался пожароопасный сезон.