03 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Легенды "Спартака" поспорили в Екатеринбурге из-за Fan ID

Легендарные российские футболисты, многократные чемпионы и обладатели Кубка страны в составе московского "Спартака" Андрей Тихонов и Александр Филимонов высказались о системе Fan ID, которая действует в РПЛ с нынешнего сезона.
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Ветераны отечественного футбола поделились мнением на сегодняшней пресс-конференции, посвященной туру Кубка России по городам страны. На этой неделе трофей гостит в Екатеринбурге. Корреспондент Накануне.RU поинтересовался у прославленных игроков, что они думают о Fan ID и стоит ли отказаться от этой системы.

Андрей Тихонов призвал искать компромисс.

"С одной стороны, все стадионы у нас современные и обеспечены камерами. Найти любого человека по какому-то моменту не составляет труда. Fan ID сделать тоже не составляет никакого труда. Есть разногласия среди болельщиков, возможно, и среди руководителей. Но мы все прекрасно видим, что если брать города, в которых матчи РПЛ раньше посещали по 15-20 тысяч, в данный момент посещают 4-6 тысяч", - рассказал экс-полузащитник "Спартака".

Тихонов отметил, что это большая разница, а "клубы теряют большие деньги в наше непростое время".

"Возможно, будет найден какой-то компромисс. Наверное, он нужен. Президент наш сказал, что будут какие-то послабления – ветеранам, детям. Нужно согласовать, чтобы всем было хорошо. Мы прекрасно понимаем, что когда футболисты играют при 5 тысячах болельщиков и 20 тысячах – это большая разница. Интерес к футболу немножечко ушел", - посетовал экс-игрок сборной России.

После этого слово взял партнер Тихонова по "Спартаку" и национальной команде Александр Филимонов.

"Я бы зашел с другой стороны: если бы качество футбола было намного выше, то люди бы ходили и с Fan ID и хотели бы посещать матчи, где яркий зрелищный футбол. Для них это был бы праздник…", - начал экс-вратарь.

Но тут вмешался Андрей Тихонов.

Акция "Футбол в школе". Мастер-класс от легенд сборной России по футболу в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

"Можно задать Вам вопрос, Александр? Чем по качеству отличается игра на Кубок от игры в РПЛ?", - спросил он.

"Хороший вопрос. Люди соскучились по футболу. Они не идут на матчи чемпионата, а если бы не было Fan ID на матчах чемпионата, то и на Кубок, может быть, ходили бы меньше. Такой ответ Вас устроит?", - улыбаясь, обратился к Тихонову Филимонов.

Однако легендарного ветерана ответ не устроил.

"То есть они по Кубку соскучились, а по РПЛ – нет?", - спросил многократный чемпион России.

Затем в разговор вступил еще один экс-игрок "Спартака" Динияр Билялетдинов, который также присутствовал на пресс-конференции.

"Нужно понимать, что львиная доля просто бойкотирует и не ходит (после введения Fan ID активные фанаты практически всех клубов РПЛ отказались от посещения матчей, - прим. ред.)", - заметил Динияр.

Акция "Футбол в школе". Мастер-класс от легенд сборной России по футболу в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Но Филимонов продолжал стоять на своем.

"Если бы уровень футбола в нашей стране был бы намного выше, то люди ходили бы и с Fan ID", - заявил экс-голкипер.

"Получается, что в Кубке уровень футбола лучше и идут 20 тысяч, а в РПЛ идут 5 тысяч, потому что там другой уровень?", - не унимался Тихонов.

"Без комментариев", - смеясь, ответил на это Александр Филимонов.

Напомним, что недавно бывший нападающий "Урала" и сборной России Павел Погребняк высказался о системе Fan ID и предположил, что ее отменят уже в ближайшее время. Сегодня Динияр Билялетдинов с ним согласился.

"Думаю, летом будут пересмотрены правила с Fan ID. Трибуны должны быть доступны всем и заполнены на полную. Я думаю, что придут к какому-то компромиссу и летом это все закончится", - выразил мнение экс-полузащитник "Локомотива" и сборной России.

Теги: Спартак, Тихонов, Филимонов, Билялетдинов, Fan ID



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