Минпрос готов продолжать отдавать российских детей иностранным НКО

Министерство просвещения РФ разработало проект приказа об открытии иностранных представительств по усыновлению российских детей. Эта информация опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ имеет следующее название: "Проект Приказа Минпросвещения России Об утверждении Административного регламента Министерства просвещения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги "Выдача разрешений на осуществление деятельности по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации представительствами иностранных некоммерческих неправительственных организаций".

Теста проекта указа при этом нет. Он опубликован на портале "Гарант.ру". Отмечается, что новый регламент заменит регламент 2020 года, то есть ранее действовавший.

Председатель комитета по информационной безопасности семьи Родительской палаты Андрей Афанасьев, обративший внимание на документ, опасается, что Минпросвет фактически будет заниматься передачей иностранцам детей на усыновление и оказывать им соответствующие услуги. Видимо, это будет делаться на базе ФГИС "Моя школа", в которую добровольно-принудительно загоняют учащихся по всей стране.

Он подчеркнул, что законопроект о запрете усыновления детей иностранцами из недружественных стран был дважды перенесен, а недавно отложен. Что вряд ли является совпадением.

"Главный вопрос: причем тут вообще школа? Почему она занимается вопросами усыновления и передачи детей в фостерные семьи? А это тот еще бизнес. Я думаю, потому, что у нее уже есть системы выявления раннего семейного неблагополучия типа пермской "траектории" или московского "классного помощника", благодаря которым этот банк детей будет пополняться в режиме реального времени. Выявили, изъяли, и тут же есть уже все данные с фгиса, и с ними ребенок сразу попадает сюда, в этот магазин, который уже официально работает на базе минпросвета. Всем, кто не верил в то, для чего на самом деле собирают все данные детей в единую систему, советую проснуться..." - призвал Афанасьев.

Под "магазином" он понимает официальный сайт усыновите.рф, который предлагает усыновление в России. В нем размещена информация о 37 678 детях.

Это похоже на онлайн-магазин, считает глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов

"Заходи - выбирай, заказывай. Очень удобно! И с учетом вполне естественного для чиновников и IT-ников желания "интегрировать" всё и вся, надо полагать, что новые анкеты в этом "магазине" автоматически будут появляться после нажатия на "красную кнопку" в "системе "Классный помощник"? Правильно я понимаю, Сергей Сергеевич? Это ж всё под Вашим патронатом происходит! Зачем Вам, интересно, еще и титул главного продавца детей лоббиста ювенальщины? Или это происки недобросовестных подчиненных, подставляющих шефа? Ну так Вы же шеф. Контролируйте происходящее!" - написал Богданов.

Он отметил, что работу с сиротами "повесили" на Минпрос, значит, её надо вести. Но для этого нет нужды создавать такой портал. Эта работа должна быть не "маркетинговой", а индивидуальной.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев пишет, что ему пришли десятки сообщений о проекте приказа Минпроса. И отмечает, что аналогичные документы действуют уже более 20 лет. Нынешний проект регламента ничего принципиально нового не содержит. А сам вопрос давно курируется Минпросом (ранее - Минбором).

"Кажется, многие были (почему-то) уверены, что у нас запрещено иностранное усыновление сирот – и решили, что его теперь хотят разрешить. Но это, увы, не так. Иностранное усыновление в России не запрещено и не запрещалось", - напоминает эксперт.

Усыновление запрещено лишь гражданами тех стран, где разрешены содомские "браки". Парфентьев уверен, что нужно вообще запретить усыновление детей за рубеж. Но еще важнее сделать так, чтобы детей было невозможно просто так отнимать у родителей. Для этого и нужен "закон десяти сенаторов", который все пылится в Госдуме.