НАК нашел в смерти военкора Татарского следы Украины и ФБК*

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК), комментируя смерть военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), сообщили, что теракт против погибшего спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (*организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская).

"Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым "Фондом борьбы с коррупцией"*, активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова", - цитирует РИА Новости заявление НАК.

Напомним, по подозрению в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, задержана Дарья Трепова, которую ранее объявили в розыск.