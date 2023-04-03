03 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Сотрудники детсада, где воспитанница удушилась шарфом, отделались выговором

Сотрудники детского сада Екатеринбурга, где ребенок случайно задушил себя шарфом, пока отделались только выговором. В то же время руководство детского сада выплатит штраф в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, в одном из детсадов уральской столицы малолетняя девочка в результате катания с горки получила травму, зацепившись шарфом за конструктивный элемент. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась через несколько дней. После этого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в отношении детсада было возбуждено дело по ст 5.57 КоАП РФ (нарушение установленного порядка реализации прав и свобод обучающихся образовательных организаций), в результате чего суд назначил учреждению штраф. Помимо этого, прокуратура внесла представление об устранении нарушения закона. После этого департамент образования Екатеринбурга выпустил приказ, согласно которому заведующий детским садом был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Аналогичное наказание, но уже приказом заведующего, получили заместитель заведующего и воспитатель детского сада.

На очереди разбирательства по уголовному делу по ч 2 ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура уже направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. Расследование находится на контроле прокуратуры.

Теги: штраф, девочка, горка, детский сад, воспитатель, прокуратура, суд



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