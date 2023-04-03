03 Апреля 2023
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Общество Дальневосточный ФО
Фото: Исполком ОНФ по Тюменской области

На Камчатке после землетрясения проверят сейсмоустойчивость зданий

Землетрясение на Камчатке не привело к серьезным последствиям, хотя на многих объектах зафиксированы "незначительные повреждения", заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он провел заседания оперштаба по устранению последствий землетрясения, которое сегодня напугало жителей региона.

"Ученые сейчас фиксируют афтершоки, которые последовали после основного сейсмособытия. Оно не привело к каким-то серьезным последствиям, хотя на многих объектах зафиксированы незначительнее повреждения. В течение ближайших дней специалисты продолжат обследование зданий, чтобы сделать окончательные выводы", - сообщил губернатор.

Он добавил, что в Петропавловске-Камчатском на улице Ленинградской в результате землетрясения обрушилась старая печная труба. Поэтому будут проводиться проверки всех подобных конструкций.

По данным Камчатского филиала ФИЦ Единой геодезической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 6,9 балла, эпицентр находился в 64 км от Петропавловска-Камчатского на глубине около 100 км.

Теги: землетрясение, камчатка, сейсмоустойчивость



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