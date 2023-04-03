Школьник из Нижнего Тагила обнаружил в своем супе таракана

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила проводит проверку в связи с новостью о насекомом, которое ученик обнаружил в своем школьном обеде.

Впервые об инциденте написали местные СМИ. В публикации утверждалось, что учащийся нашел в своем супе таракана. После этого происшествием заинтересовалась и прокуратура.

"В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства при организации питания учащихся образовательной организации, а также соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении ведомства.

Там также добавили, что если инцидент подтвердится, прокуратура примет меры реагирования для устранения нарушений и привлечения виновных к ответственности.