03 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Школьник из Нижнего Тагила обнаружил в своем супе таракана

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила проводит проверку в связи с новостью о насекомом, которое ученик обнаружил в своем школьном обеде.

Впервые об инциденте написали местные СМИ. В публикации утверждалось, что учащийся нашел в своем супе таракана. После этого происшествием заинтересовалась и прокуратура.

"В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства при организации питания учащихся образовательной организации, а также соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении ведомства.

Там также добавили, что если инцидент подтвердится, прокуратура примет меры реагирования для устранения нарушений и привлечения виновных к ответственности.

Теги: школьник, суп, таракан, нижний Тагил, прокуратура, проверка



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