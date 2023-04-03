03 Апреля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Пермская "Скорая помощь" за месяц 10 раз выезжала на вызовы из-за падения на прохожих льда

В марте этого года бригады пермской "Скорой помощи" 10 раз выезжал на вызовы, связанные с падением на прохожих снега и льда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермской станции скорой медицинской помощи.

Одна пострадавшая погибла до прибытия медиков. Как сообщалось, инцидент произошел 24 марта, утром. Власти Перми сообщили, что к управляющей компании, обслуживающей дом по ул. Ушакова, 20, с которого и рухнул кусок льда, неоднократно высказывались претензии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".

Также медики выезжали на переохлаждения и обморожения. Число вызовов составило 23. Летальных случаев не было.

Общее число травмированны на улицах города и в общественных местах за месяц составило 1025.

Всего врачи "скорой" в марте совершили 36846 вызовов. Из них в экстренной форме 5987 вызовов. Среднее время ожидания на вызовы в экстренной форме составило 16,41 мин. Среднее время ожидания на ДТП – 11,94 мин.

Теги: скорая помощь, падение льда, вызов



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