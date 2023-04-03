Путин подписал закон об особом порядке аттестации школьников на приграничных территориях

Владимир Путин подписал закон об особом порядке аттестации в школах нескольких приграничных регионов (точный перечень территорий определит правительство). Одно про эти регионы известно точно: из-за постоянных обстрелов школы здесь работают в смешанном режиме: то дистанционка, то снова можно посещать занятия очно. Риск обстрела во время проведения экзаменов также имеется.

Поэтому у учеников приграничных школ в этом году будет возможность выбрать – сдавать ЕГЭ или вступительные экзамены в вуз. Те, кто не будет поступать в вуз, просто получит аттестат.