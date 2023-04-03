В Кремле подтвердили ужесточение правил выезда за рубеж для чиновников

В России после начала спецоперации ужесточили правила поездок за рубеж для некоторых российских госслужащих, высокопоставленных сотрудников госкомпаний и бизнесменов.

"Для этого существуют более строгие правила. В каких-то случаях разработаны общие правила, а в других принимаются решения по конкретному служащему. С начала специальной военной операции этому вопросу уделяется больше внимания", - приводит "Интерфакс" слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сказанные FT.

В подобных случаях решения о разрешении на выезд за границу "зависят от конкретной сферы деятельности" человека и структуры, в которой он работает.