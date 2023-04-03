03 Апреля 2023
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Политика В России Москва
Фото: Накануне.RU

В Кремле подтвердили ужесточение правил выезда за рубеж для чиновников

В России после начала спецоперации ужесточили правила поездок за рубеж для некоторых российских госслужащих, высокопоставленных сотрудников госкомпаний и бизнесменов.

"Для этого существуют более строгие правила. В каких-то случаях разработаны общие правила, а в других принимаются решения по конкретному служащему. С начала специальной военной операции этому вопросу уделяется больше внимания", - приводит "Интерфакс" слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сказанные FT.

В подобных случаях решения о разрешении на выезд за границу "зависят от конкретной сферы деятельности" человека и структуры, в которой он работает.

Теги: Кремль, чиновники, ужесточение



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