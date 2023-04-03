"Брусника" показала мастер-план первого проекта КРТ на Уралмаше

Компания "Брусника" опубликовала мастер-план первого проекта КРТ в Екатеринбурге. Речь идет об участке на Уралмаше в границах улицы Донбасской, Суворовского и Черниговского переулков.

Как сообщает застройщик, при разработке мастер-плана эксперты ориентировались на три принципа: преемственность, разнообразие, а также разукрупнение и встроенность в ткань района.

В первое понятие входит соблюдение изначальной геометрии территории и ее выделение с помощью новой застройки. Во второе - набор морфотипов зданий, архитектура и жизненный сценарий, включающие в себя дома с закрытыми дворами, 17-этажную башню на пересечении пешеходных потоков и локальный многофункциональный сквер. Помимо этого, эксперты разбили квартал на три смысловых части, запустив внутрь застройки две улицы, которые будут связывать жилые дома с ближайшими школами, детскими садами и больницей.

"Главное, чего мы хотели добиться, — сформировать насыщенную, проницаемую и гуманную среду. Старт проекта намечен на лето 2023 года. Его реализация предполагает строительство 70 тыс. кв. метров жилья. В центре квартала появится встроенный детский сад на 100 мест", - добавили в "Брусника".