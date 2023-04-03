03 Апреля 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;Брусника. Говорит и показывает&quot; / t.me/brusnikacompany

"Брусника" показала мастер-план первого проекта КРТ на Уралмаше

Компания "Брусника" опубликовала мастер-план первого проекта КРТ в Екатеринбурге. Речь идет об участке на Уралмаше в границах улицы Донбасской, Суворовского и Черниговского переулков.

Как сообщает застройщик, при разработке мастер-плана эксперты ориентировались на три принципа: преемственность, разнообразие, а также разукрупнение и встроенность в ткань района.

Мастер-план проекта КРТ на Уралмаше в Екатеринбурге от "Брусники"(2023)|Фото: Telegram-канал "Брусника. Говорит и показывает" / t.me/brusnikacompany

В первое понятие входит соблюдение изначальной геометрии территории и ее выделение с помощью новой застройки. Во второе - набор морфотипов зданий, архитектура и жизненный сценарий, включающие в себя дома с закрытыми дворами, 17-этажную башню на пересечении пешеходных потоков и локальный многофункциональный сквер. Помимо этого, эксперты разбили квартал на три смысловых части, запустив внутрь застройки две улицы, которые будут связывать жилые дома с ближайшими школами, детскими садами и больницей.

Мастер-план проекта КРТ на Уралмаше в Екатеринбурге от "Брусники"(2023)|Фото: Telegram-канал "Брусника. Говорит и показывает" / t.me/brusnikacompany

"Главное, чего мы хотели добиться, — сформировать насыщенную, проницаемую и гуманную среду. Старт проекта намечен на лето 2023 года. Его реализация предполагает строительство 70 тыс. кв. метров жилья. В центре квартала появится встроенный детский сад на 100 мест", - добавили в "Брусника".

Теги: Брусника, мастер-план, КРТ, проект, Уралмаш



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