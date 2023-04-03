В Челябинской области ограничат движение на трассе М-5 из-за проведения буровзрывных работ

В Челябинской области 6 апреля ограничат движение на трассе М-5 из-за проведения буровзрывных работ, сообщили Накануне.RU в ФКУ Упрдор "Южный Урал".

Временное ограничение движения транспортных средств в виде снижения скорости и организации перекрытия с полной остановкой движения вводится единовременно с 10 до 13 часов 6 апреля на участке 1566 км – 1576 км рядом с поселками Новозаречный и Сухая Атя в Ашинском районе.

Буровзрывные работы будут проводиться в рамках реконструкции федеральной дороги. На время проведения работа проезд большегрузам будет запрещен. Легковые автомобили и маршрутные транспортные средства смогут проехать по региональным дорогам через Сим – Миньяр – Ашу.