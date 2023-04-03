03 Апреля 2023
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Происшествия СЗФО В России Санкт-Петербург
Фото: t.me/bbbreaking

В Петербурге задержана подозреваемая в причастности к гибели военкора Татарского

По подозрению в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, задержана Дарья Трепова, которую ранее объявили в розыск.

О задержании сообщил СКР. Его провели следователи совместно с оперативными службами задержана. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался о гибели военкора Владлена Татарского. Политик заявил, что Максим Фомин (настоящее имя погибшего) скончался в результате бесчеловечного, чудовищного преступления.

Беглов в обращении, опубликованном на сайте администрации Петербурга, назвал Татарского мужественным и сильным патриотом, который с первых дней борьбы Донбасса за свободу был с теми, кто защищал честь родной земли и единство с Россией.

"Мы знали его как глубокого и яркого журналиста. Его оружием стало слово. Правдой он защищал Родину. Трагедия случилась накануне годовщины теракта в петербургском метро. И тогда, и сейчас преступники пытались посеять страх в нашем обществе. Но они ничего не добьются. Россия – страна сильных людей", - сказал Беглов.

Telegram-канал Baza привел детали трагедии. Один гостей вечера по имени Рашид сидел близко к выходу и увидел, как Трепова первая рванула к дверям – она бежала к выходу прямо по стульям и столам. Парень схватил ее за руку, но сам был ранен и удержать беглянку не сумел, Дарья скрылась. По одной из версий следователей, девушку могли использовать "в темную" - сама Дарья могла не знать о бомбе в статуэтке.

Теги: Дарья Трепова, Владлен Татарский, Максим Фомин



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