Тюменцам запретили ходить в лес

В Тюменской области с сегодняшнего дня начал действовать особый противопожарный режим, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства региона.

С 3 апреля гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор. Предприятиям независимо от организационно-правовой формы запрещено проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей Тюменской области соблюдать особый противопожарный режим.

"Большая часть ландшафтных и лесных пожаров происходит из-за человеческого фактора. Пользуясь случаем еще раз обращаюсь ко всем землякам: берегите себя, свое имущество, строго выполняйте требования, связанные с ограничением посещения лесов, соблюдайте правила пожарной безопасности", - заявил глава региона.

Кроме того, сохраняет действие система вознаграждения тюменцев за достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров и помощь в задержании виновника.

За данные о поджигателе тюменцы могут получить 40 тыс. рублей. За помощь в задержании - 50 тыс. руб.

Сообщить о пожаре нужно по короткому номеру телефона - 112.