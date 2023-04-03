03 Апреля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Тюменцам запретили ходить в лес

В Тюменской области с сегодняшнего дня начал действовать особый противопожарный режим, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства региона.

С 3 апреля гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор. Предприятиям независимо от организационно-правовой формы запрещено проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей Тюменской области соблюдать особый противопожарный режим.

"Большая часть ландшафтных и лесных пожаров происходит из-за человеческого фактора. Пользуясь случаем еще раз обращаюсь ко всем землякам: берегите себя, свое имущество, строго выполняйте требования, связанные с ограничением посещения лесов, соблюдайте правила пожарной безопасности", - заявил глава региона.

Кроме того, сохраняет действие система вознаграждения тюменцев за достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров и помощь в задержании виновника.

За данные о поджигателе тюменцы могут получить 40 тыс. рублей. За помощь в задержании - 50 тыс. руб.

Сообщить о пожаре нужно по короткому номеру телефона - 112.

Теги: особый противопожарный режим, Александр Моор, запрет на посещение лесов



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