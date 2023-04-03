03 Апреля 2023
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Фото: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Кадыров на фоне слухов о его здоровье записал видео с беговой дорожки

46-летний Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с беговой дорожки.

"Некогда болеть!" – выкрикивает глава Чечни во время бега с приличным темпом.

"С каждым километром на беговой дорожке и килограммом на тренажере мы все дальше и дальше отдаляем себя от визита к врачу и делаем самый лучший подарок для своего организма. Всевышний даёт здоровье, чтобы мы оберегали его и закаляли свое тело", - говорится в подписи к видео.

"Впереди много дел, которые требуют концентрации, активности, энергичности и тонуса. Никакого отдыха ни в выходной день, ни в вечернее время. Хочешь двигаться вперёд - беги! Болеть некогда!" – добавляет Кадыров.

Ранее в СМИ появлялась информация об изменении состояния здоровья Кадырова, но он все подобные слухи отрицает.   

Теги: рамзан кадыров, бег, здоровье, физкультура



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