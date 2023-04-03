Депутат Госдумы Филатова возмутилась нервотрепкой с записью ребенка в школу

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова возмущена тем, как в Москве работает запись ребенка в первый класс. Она написала об этом большой пост, столкнувшись с этим лично, так как ее дочь в этом году идет в школу.

Она подчеркивает, что в Москве это возможно только в электронной форме через портал mos.ru. И самые активные родители уже с полуночи 1 апреля начали направлять заявления на зачисление в первые классы, стараясь первыми записать своих детей в лучшие школы. Она тоже попыталась это сделать.

"Двое суток битвы с электронной системой результата не дали. На первой же странице "заявления" неизменно появляется окно с предложением звонить в техподдержку, которая работает в понедельник-пятницу с 9 до 19. Подумала, что можно заявление подать лично в МФЦ, благо они работают без выходных. Но - НЕТ, альтернативы нет. Сотрудница сообщила, что нужна повторная аутентификация (как бы я об этом узнала?!), и потом - только в электронной форме через mos.ru. Но "повторная аутентификация" не помогла. Все выходные билась с компьютером, и я его не впервые вижу, опыт внушительный", - рассказала Филатова.

Она уверена, что принуждение недопустимо. Этот путь не может быть безальтернативным. Не каждый человек имеет персональный компьютер или смартфон, навыки работы в интернете, да и вообще желание это делать.

Позже она добавила, что дозвонилась в техподдержку, но ожидание на прямой линии составило... 31 минуту! А заявление не принималось по той причине, что имя Алёна не проходит с буквой "е". Филатова нарисовала пистолет, приставленный к виску.