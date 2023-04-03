Застройщика из Екатеринбурга будут судить за хищение 16,7 миллионов рублей у клиентов

Гендиректор ООО "АСК "Фронстрой" предстанет перед судом Екатеринбурга по обвинению в хищении 16,7 млн рублей у своих клиентов, желающих построить частные дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

По версии следствия, с мая 2017 по апрель 2021 года обвиняемый похитил деньги пяти граждан. Последние обратились в компанию для строительства недвижимости на принадлежащих им земельных участках. Поскольку договоры строительного подряда были заключены, мошенник давал указания своим сотрудникам выполнить начальные работы на объектах. Таким образом он убедил клиентов согласно графику платежей регулярно вносить денежные средства.

Полученные деньги шли не на строительство, а в карман предпринимателю. После раскрытия мошеннической схемы, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением ущерба в особо крупном размере). Материалы дела уже передали в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.