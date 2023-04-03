03 Апреля 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

При правительстве Новосибирской области создана межведомственная комиссия по поддержке участников СВО и членов их семей - губернатор подписал указ

Вопросами организации деятельности регионального подразделения государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) в Новосибирской области, адресного сопровождения участников СВО и членов их семей, рассмотрения их обращений и другими вопросами займется межведомственная комиссия при правительстве региона. Соответствующее постановление №57 подписал губернатор Андрей Травников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Новосибирская область стала одним из первых субъектов РФ, где приступили к реализации губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО», по которому можно пройти социально-медицинскую реабилитацию, бесплатное дополнительное обучение и содействие в трудоустройстве, а также посещение культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Организован прием заявлений на получение сертификатов в электронном виде. В круглосуточном режиме работает горячая линия 122, где можно получить подробную консультацию. Уже принято в работу 77 заявлений от участников СВО на получение сертификата. Для потенциальных участников проекта разработаны информационные листовки и буклеты, в которых представлены услуги, которые можно получить по сертификату, а также контактная информация.

Подать заявления на предоставление реабилитационного сертификата можно лично в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, администрациях муниципалитетов, МФЦ. Доступна электронная форма заявления на портале «Мои Документы». В проактивном формате осуществляется смс-информирование граждан, получивших выплату по ранению, о возможности получения реабилитационного сертификата. Для оперативного взаимодействия с участниками СВО и членами их семей доработан чат-бот «Социалка НСО» в Telegram. Продолжает работу круглосуточная горячая линия 122, которая также оказывает консультационную поддержку.

реабилитация бойцов сво, медицина(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Напомним, что в 2022 году в общей сложности из резервного фонда бюджета Новосибирской области на поддержку участников СВО и членов их семей было выделено 4,2 млрд рублей. Из этих средств тысячи военнослужащих и их родные получили денежные выплаты и другие меры социальной поддержки. В 2023 году важнейшей задачей для Правительства Новосибирской области является оказание максимально возможной помощи военнослужащим и подразделениям, участвующим в СВО.

Регион будет развивать свою программу социально-медицинской реабилитации для военнослужащих, которая стартовала в нашей области с 1 марта, а также реализует инициативу Президента России по организации работы государственного фонда поддержки ветеранов, его региональных филиалов и филиалов на местах.

Теги: андрей травников, сво, поддержка бойцов и членов их семей, реабилитационный сертификат



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