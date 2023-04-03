Жена кемеровского губернатора возглавит госфонд помощи участникам СВО

Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов. Он будет называться "Защитники Отечества".

В указе говорится, что фонд создается "в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей".

Также в документе сообщается, что наблюдательный совет фонда возглавит замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, председателем станет Анна Цивилева, жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева (ряд СМИ также сообщал, что она может приходиться двоюродной племянницей Путину).