WSJ: Япония покупает российскую нефть выше "ценового потолка"

Япония добилась от США исключения в нефтяном эмбарго, наложенном на российскую нефть. По данным The Wall Street Journal, сейчас Япония покупает нефть из РФ дороже, чем $60 за баррель ("ценовой потолок", который западные страны установили в качестве санкции за ведение Россией СВО).

Издание отмечает, что Японии удалось обосновать необходимость доступа к российским энергоносителям. WSJ заключает, что Токио сильно зависит от углеводородов из РФ, раз добился для себя таких исключений.