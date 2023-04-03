Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО, который будет называться "Защитники Отечества". Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Учредителем фонда стало Правительство РФ. Деятельность фонда и формирование его имущества осуществляются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством РФ.

Деятельность фонда направлена на организацию оказания поддержки помощи ветеранам боевых действий, принимавшем участие в СВО на территории ДНР или ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территории Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, а также лицам, принимавшим участие в боевых действиях в соответствии с решениями органов власти ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.

Кроме того, поддержка касается членов семей этих лиц. Ими признаются:

• супруга (супруг);

• дети до 18 лет;

• дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижениями 18 лет;

• дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях очно;

• родители, проживающие совместно с участниками СВО;

• лица, находящиеся на иждивении.

Правительство должно утвердиться устав фонда, предусмотрев в нем, в частности, что основными целями фонда являются:

• обеспечение комплексного сопровождения участников СВО,

• обеспечение социальной адаптации, интеграции, обучения,

• содействие в трудоустройстве,

• оказание психологической и терапевтической помощи, услуг санаторно-курортного лечения

• оказание бесплатной юридической помощи по вопросам оформления и предоставления мер поддержки,

• адаптация жилых помещений инвалидов-участников СВО под индивидуальные потребности,

• содействие в оформлении документов и получении статуса ветерана боевых действий и др.

Филиалы фонда будут в каждом субъекте РФ. Председателем наблюдательного совета назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, председателем самого фонда — Анна Цивилева, супруга губернатора Кемеровской области Евгения Цивилева. В состав набсовета вошли, некоторые депутаты Госдумы, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. А в составе фонда - некоторые члены правительства, а также телеведущие Юлия Барановская и Владимир Соловьев.

