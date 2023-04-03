Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО, который будет называться "Защитники Отечества". Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
Учредителем фонда стало Правительство РФ. Деятельность фонда и формирование его имущества осуществляются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством РФ.
Деятельность фонда направлена на организацию оказания поддержки помощи ветеранам боевых действий, принимавшем участие в СВО на территории ДНР или ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территории Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, а также лицам, принимавшим участие в боевых действиях в соответствии с решениями органов власти ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.
Кроме того, поддержка касается членов семей этих лиц. Ими признаются:
• супруга (супруг);
• дети до 18 лет;
• дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижениями 18 лет;
• дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях очно;
• родители, проживающие совместно с участниками СВО;
• лица, находящиеся на иждивении.
Правительство должно утвердиться устав фонда, предусмотрев в нем, в частности, что основными целями фонда являются:
• обеспечение комплексного сопровождения участников СВО,
• обеспечение социальной адаптации, интеграции, обучения,
• содействие в трудоустройстве,
• оказание психологической и терапевтической помощи, услуг санаторно-курортного лечения
• оказание бесплатной юридической помощи по вопросам оформления и предоставления мер поддержки,
• адаптация жилых помещений инвалидов-участников СВО под индивидуальные потребности,
• содействие в оформлении документов и получении статуса ветерана боевых действий и др.
Филиалы фонда будут в каждом субъекте РФ. Председателем наблюдательного совета назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, председателем самого фонда — Анна Цивилева, супруга губернатора Кемеровской области Евгения Цивилева. В состав набсовета вошли, некоторые депутаты Госдумы, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. А в составе фонда - некоторые члены правительства, а также телеведущие Юлия Барановская и Владимир Соловьев.