Главу школы танцев из Первоуральска осудили за крупное мошенничество

В Первоуральске суд вынес приговор руководителю школы танцев. Женщину признали виновной в хищении денег под предлогом поездки на танцевальный турнир.

Напомним, по версии следствия, весной прошлого года через общую группу в мессенджере 30-летняя директриса предложила организовать поездку в Сочи для участия в международном конкурсе-фестивале с проживанием и питанием в отеле. На предложение откликнулись четыре семьи, которые отдали ей более 425 тысяч рублей.

Однако намерений организовывать поездку и участвовать в конкурсе у аферистки не было. Через турагентство она купила 11 железнодорожных билетов на поезд "Екатеринбург Пассажирский – Лоо (Сочи)" и направила электронные билеты потерпевшим через мессенджер. Затем она сообщила им, что конкурс якобы отменен, а билеты на поезд она обменяет на другие даты. Но вместо этого женщина вернула их РЖД, а все деньги, в том числе и на организацию поездки, присвоила себе. После того, как обман вскрылся, было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере"

Сегодня, 3 апреля, Первоуральский городской суд вынес главе школы танцев свой приговор: три года лишения свободы. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на основании части 2 статьи 53.1 УК РФ срок в колонии был заменен на три года принудительных работ. При этом 10% заработка осужденной будет удерживаться в доход государства.