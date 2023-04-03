03 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Роскачество

Свердловским солдатам направили больше 200 коробок с майонезом ЕЖК

Жители Среднего Урала вместе собрали и отправили бойцам в зону СВО более 200 коробок с майонезом ЕЖК. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Помимо майонеза, для солдат собрали необходимое спецоборудование, еду и спальники. Посылку собирали силами Полевского, Асбеста, Сухого Лога и Екатеринбурга.

Гуманитарная помощь для солдат СВО(2023)|Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Максима Иванова / t.me/maksim_ivanon

"С утра начали погрузку нашей фуры с гуманитаркой, оборудованием и личными посылками для парней на СВО. На точку сбора доставили посылки от женщин из Полевского, завезли часть спецоборудования для разведки. На месте уже ирбитские спальники, генераторы, сгущенка, вода и более двух сотен коробок с майонезом ЕЖК. Парни его особенно просили", - пишет депутат.

Гуманитарная помощь для солдат СВО(2023)|Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Максима Иванова / t.me/maksim_ivanon

Гуманитарную помощь также собрали "Добровольцы Урала", в то время как компания "ФОРЭС" взялась за формирование рейса в зону проведения спецоперации. Отправление запланировано на утро 4 апреля.

Теги: ЕЖК, майонез, гуманитарная помощь, СВО, Иванов



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