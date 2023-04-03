Рогозин призвал российских военных ничего не покупать у местных в зоне СВО

Экс-глава Роскосмоса, а ныне – доброволец в зоне СВО Дмитрий Рогозин попросил командиров всех видов подразделений не покупать ничего у местных жителей.

Ранее он писал в своем Telegram-канале об опасности сброшенных с беспилотников предметов, которые могут быть заминированы. Теперь предупреждает о возможных отравлениях.

"Прошу бойцов свести к нулю закупки у местного населения в прифронтовой полосе сигарет и продуктов питания. Командиры обязаны обеспечить свои подразделения всем необходимым САМОСТОЯТЕЛЬНО! В этом деле нет никаких логистических и организационных проблем. Но это вопрос здоровья и жизни наших бойцов. То же касается и питьевой воды - воду из колодцев не употреблять! Вся вода в таре должна завозиться на склады подразделений в необходимом количестве и регулярно доставляться до передовой", - считает Рогозин.

"С местным населением обеих освобожденных областей взаимодействовать, помогать гуманитаркой и пр., но ничего у него не покупать! Ничего! Берегите себя! Небоевые потери за счет халатности и несоблюдения элементарных правил в работе с населением ничем оправданы быть не могут", - добавляет Рогозин. Он не поясняет, почему местное население может быть – судя по этим предупреждением – негативно настроено к российским военным. Зато подчеркивает, что пишет об этом, "опираясь на тревожные ФАКТЫ".