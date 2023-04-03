В реке Арамилка на Урале обнаружили сотни мертвых рыб

У берегов реки Арамилка в Сысертском районе (Свердловская область) обнаружено несколько сотен мертвых рыб. Причины мора неизвестны, однако одной из версий может быть нехватка кислорода, сообщает "Четверый канал".

"Рыба могла погибнуть из-за нехватки кислорода. Произошел большой спад уровня реки, уменьшилась среда обитания рыбы, поэтому упал и уровень кислорода", - рассказала директор научно-технического центра градостроительной экологии Евгения Тюльканова.

Она также добавила, что подобные ситуации фиксируются ежегодно и, как правило, в одно и то же время года.