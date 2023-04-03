03 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба президента РФ

СМИ: Кремль определился с целями по явке и результатам на выборах президента 2024 года

В Кремле все более четкие очертания обретает будущая президентская кампания. По данным "Коммерсанта", внутриполитический блок администрации действующего президента определил два ключевых показателя – по явке и результату "кандидата от власти".

Источники издания сообщают, что в Кремле хотели бы общероссийскую явку выше 70%, результат "основного кандидата" – более 75%. В 2018 году при общей явке 67,54% Путин набрал 76,69%, это рекорд в истории выборов президента России. В администрации президента считают, что за счет присоединенных территорий результаты 2024-го года могут быть еще больше.  

В Кремле не видят проблем с поддержкой Путина, главная цель – легитимность кампании.

Теги: выборы президента, кремль, явка, владимир путин



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