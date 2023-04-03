03 Апреля 2023
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ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

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Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Приднестровец&quot; / t.me/pridnestrovec

Пригожин: Юридически Артемовск взят, над мэрией наш флаг

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о том, что над администрацией Артемовска (укр. Бахмут) водружены флаги России и "Вагнера".

"2 апреля 2023 года, 23.00 ровно. Сзади меня здание городской администрации. Это российский флаг. На нем написано "Владлену Татарскому добрая память". Юридически мы взяли Бахмут. Командиры подразделений, которые брали администрацию и весь центральный квартал, понесут и поставят эти знамена", - сказал он в видеообращении, добавив, что в западных кварталах остался противник.

Политолог Сергей Марков считает, что главная цель боев за Артемовск с точки зрения России - это даже не взятие самого города, а использование боев за него для максимальной ликвидации военных ресурсов ВСУ, их военной техники и живой силы. 

"То есть Бахмут работает как ловушка для ВСУ. Поэтому эффективность боев за Бахмут не в быстроте его освобождения, а в большом количестве военных ресурсов ВСУ, уничтоженных в Бахмуте", - написал он.


 

Теги: Артемовск



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