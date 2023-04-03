03 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловских призывников не отправят служить в новые регионы РФ

Призывников из Свердловской области не будут направлять для прохождения службы в новые регионы России. Об этом на сегодняшнем брифинге в Екатеринбурге заявил начальник отдела призыва и подготовки граждан на военную службу организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа Дмитрий Майер.

По его данным, всего в ЦВО призыву и отправке в воинские части подлежат около 57 тысяч призывников. Первые отправки к местам несения службы запланированы уже в 20-х числах апреля.

"Наши призывники будут служить вдали от новых российских регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", - подчеркнул полковник Майер.

Как добавил военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов, на Среднем Урале в рамках весеннего призыва на военную службу будет призвано более 4 тысяч человек.

Коллаж, мобилизация, солдаты, вооруженные силы(2022)|Фото: Накануне.RU

"Военную службу им предстоит проходить во всех военных округах, на Северном флоте, а также в силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву. Большинство свердловчан, как всегда, будут направлены для комплектования воинских частей сухопутных войск", - рассказал полковник Аксенов.

Он уточнил, что часть уральцев направят в почетный президентский кремлевский полк. А те, у кого есть высшее образование и опыт научно-исследовательской деятельности, отправятся служить в научные роты Минобороны.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Согласно указу, весенний призыв россиян с 18 до 27 лет продлится с 1 апреля по 15 июля.

Теги: призыв, армия, регионы, ЦВО, Свердловская область



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