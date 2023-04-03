03 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Жители Челябинска выступили против строительства офисного здания "Красное&Белое"

В Челябинске жители поселка Колхозный провели собрание против строительства офисного здания "Красное&Белое", передает корреспондент Накануне.RU.

На встречу 2 апреля пришли более 100 человек. "Жителей беспокоят масштабы строительства - будет ли застройка ограничена только этим квадратом в рамках улиц Коммунальной, Развития, Чайковского, Неглинной", - сообщили в группе "11 округ Калининский район Челябинска".

По словам жителей, они уже направили заявление в прокуратуру и записались на прием к главе Челябинска Наталье Котовой.

Офисное здание "Красное&Белое" с парковкой на 156 мест планируют построить в границах улиц Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития. Высота постройки запланирована в семь этажей, общая площадь — до 3 тыс. кв.м. Вопрос о строительстве здания планировалось рассмотреть на публичных слушаниях 27 марта, но его сняли с рассмотрения.

Напомним, свое время алкогольная сеть начала развиваться именно на Южном Урале, первый магазин КБ был открыт в "нулевых" в Копейске, и в Челябинске уже давно находится штаб-квартира компании.

Теги: офисное здание, строительство, публичные слушания,



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