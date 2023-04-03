Токаев начал формировать новое правительство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал формирование нового кабинета министров. Он назначил трех министров и главу своей администрации.

Сегодня на официальном портале главы государства опубликованы несколько документов (к моменту опубликования новости их было три), в которых говорится о назначении новых министров. Министром обороны Казахстана назначен Руслан Жаксылыков, МИД возглавил Мурат Нуртлеу, МВД – Марат Ахметжанов. Отдельным указом руководителем своей администрации Токаев назначил Олжаса Бектенова.

Напомним, в конце марта стало известно, что, в соответствии с обновленной Конституцией страны, правительство Казахстана ушло в отставку. О роспуске кабинета министров стало известно на открытии первой сессии вновь избранного мажилиса (нижней палаты парламента).