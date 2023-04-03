Первый пункт мотопробега "Каспий-море дружбы": Игорь Бабушкин подписал с акимом Атырау долгосрочный план сотрудничества

"Первой точкой нашего посещения в рамках мотопробега «Каспий – море дружбы» стал город Атырау, Казахстан. Расстояние от Астрахани – 360 км", - написал накануне в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Напомним, губернатор сейчас участвует в мотопробеге "Каспий-море дружбы", который стартовал из Астрахани 1 апреля. Игорь Бабушкин возглавляет колонну мотоциклистов.

В знак развития стратегического партнерства между Астраханской и Атырауской областями губернатор подписал с Акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым план мероприятий по развитию сотрудничества на 2023–2026 годы.

Стоит почеркнуть, что Астраханская область и Казахстан – партнеры в сферах торговли, судостроения, образования, культуры и здравоохранения.

"Мы крайне заинтересованы в сотрудничестве и новых контрактах. Продаём соседям рыбу, картофель, овощи, арбузы, полимеркомпозитные материалы, сорбенты, гранулированные ПВХ и ЭВА, гофроупаковку и пищевую пленку, комплектующие детали для железнодорожных составов. Пользуются спросом спецодежда и резиновая обувь астраханских производителей. А закупаем в Казахстане механические устройства, изделия из черного металла, продукцию легкой промышленности", - пояснил губернатора Астраханской области.

Регион совместно с казахстанскими партнерами развивает судостроение. В 2021 году астИгорь Бабушкин раханские верфи сдали два земснаряда по заказу Республиканского предприятия «Казахстанские водные пути». В 2022 году в Астраханской области спустили на воду две несамоходные саморазгружающиеся шаланды, которые сегодня используют для проведения дноуглубительных работ на Урало-Каспийском канале. Сейчас астраханский специалисты строят земснаряд и буксирный теплоход-толкач для работы в Республике Казахстан.

Также, в Астрахани учится около тысячи студентов-граждан Казахстана, на базе культурного центра имени Курмангазы регулярно проходят мероприятия с участием казахстанских коллективов, а астраханские артисты участвуют в конкурсах и фестивалях в Атырау.

"Убежден, что реализация подписанного плана послужит укреплению астраханско-атырауских связей. Благодарю соседей за теплый и радушный прием. Продолжим сотрудничество в духе дружбы и добрососедства", - отметил Игорь Бабушкин на встрече с казахскими партнерами.

Стоит отметить, что на въезде в город Атырау колонну астраханских мотоциклистов торжественно встретили жители города. Губернатор Игорь Бабушкин поблагодарил за такой дружественный прием.

Следующая точка маршрута – Мангистауская область Казахстана, город Актау.

"Это ещё один наш надёжный партнер, с которым мы успешно развиваем сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах. И эти связи мы продолжаем расширять. Буду держать в курсе", - написал в своем ТГ-канале Игорь Бабушкин.